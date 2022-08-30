В Финляндии объяснили запрет провозить евро через границу

Исключение сделали для дипломатов и представителей международных организаций, обладающих иммунитетом в соответствии с международным правом.

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Финская таможня объяснила запрет для россиян провозить евро через границу санкциями ЕС. Департамент таможенного контроля страны называет в качестве причины статью 5i регламента Совета ЕС.

«Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена [Евросоюза], в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», - приводит цитату ведомства РБК.

Исключение делается для граждан, которые хотят провезти валюту для личного пользования, а также для дипломатов, представителей консульств и международных организаций. Что подразумевается под «личным пользованием», не уточняется. По словам департамента, россияне не могут привезти в Россию «никаких банкнот евро».

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что выдачу виз россиянам тормозят намеренно. Она подчеркнула, что большой поток российских туристов - это проблема и в дальнейшем процесс выдачи виз планируют замедлить еще сильнее.