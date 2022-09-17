Украина обстреляла Горловку из РСЗО «Ураган»

Также по Никитовскому району города было выпущено 4 снаряда калибром 122-мм.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Никитовский и Центрально-городской районы Горловки в Донецкой народной Республике (ДНР). По Центрально-городскому району попало три снаряда из РСЗО БМ-27 «Ураган». Об обстреле сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:20 - н.п. Константиновка – н.п. Горловка (Центрально - городской район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган"», - говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.

Также сообщается, что Никитовский район был обстрелян четырьмя снарядами калибром 122 мм.

Ранее в Донецке при обстреле из САУ CAESAR, которые Франция поставляет на Украину, чуть не погиб француз. Он сам рассказал о произошедшем.