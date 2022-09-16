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Президент Бразилии: НАТО предотвратило бы спецоперацию, если бы отказало Киеву в членстве

Анастасия Бобылева
02:34 16.09.2022
Политик напомнил о Карибском кризисе и о том, как СССР и США смогли урегулировать ситуацию с помощью уступок.
Президент Бразилии: НАТО предотвратило бы спецоперацию, если бы отказало Киеву в членстве
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что российская спецоперация стала ответом на угрозу со стороны НАТО и альянс мог предотвратить случившееся. Слова президента передает газета Folha de Sao Paulo.

Бразильский лидер сравнил сложившуюся ситуацию с Карибским кризисом 1962 года, когда СССР разместил на Кубе свои ракеты, а США пригрозили ответными действиями. Отношения между государствами стали еще более напряженными, однако стороны смогли дипломатическим путем решить конфликт.

Сейчас, по словам президента Бразилии, та же ситуация, только уже Вашингтон намерен разместить ракеты в приграничной с Россией стране. НАТО могло отказаться от своих намерений, и тогда необходимости в проведении спецоперации не возникло бы.

«Они вступают в НАТО, они разместят ракету всего в нескольких минутах полета от Москвы. Так же как в ситуации с операцией американских войск в заливе Свиней в 1962 году. Советский Союз разместил там баллистические ракеты, и американское правительство сказало: "Убирай, а то плохо будет". И они убрали», - комментирует Болсонару.

Ранее немецкое издание Junge Welt сообщало, что страны Латинской Америки отвернулись от США из-за антироссийской политики Вашингтона. Теперь, по мнению автора статьи, Южная Америка переориентируется на Восток. Ситуация показала, что западные партнеры очень ненадежны.

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