Зерновой вопрос и обстрелы ЗАЭС: главное из разговора Путина с Макроном

Лидеры России и Франции провели телефонные переговоры по широкому кругу тем.

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Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили широкий ряд тем, включая обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и сделку о вывозе зерна из черноморских портов, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции», - говорится в сообщении.

С российской стороны, в частности, обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что угрожает катастрофическими последствиями. Путин проинформировал Макрона о предпринимаемых российскими специалистами мерах для обеспечения безопасности станции, а также подчеркнул необходимость воздействовать на киевские власти и немедленно прекратить обстрелы.

«Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ», - отметили в Кремле.

Путин также обратил внимание на то, что украинские силовики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в городах Донбасса, используя западное вооружение.

Помимо этого, лидеры России и Франции в беседе затронули проблематику продовольственной безопасности, была подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран.

«В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», - подчеркивается в заявлении.

В Кремле добавили, что в ходе разговора Путин и Макрон условились продолжать диалог по всем затронутым вопросам на различных уровнях, в том числе министерском.