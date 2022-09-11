В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зерновой вопрос и обстрелы ЗАЭС: главное из разговора Путина с Макроном

Анна Касаткина
17:11 11.09.2022
Лидеры России и Франции провели телефонные переговоры по широкому кругу тем.
Зерновой вопрос и обстрелы ЗАЭС: главное из разговора Путина с Макроном
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили широкий ряд тем, включая обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и сделку о вывозе зерна из черноморских портов, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции», - говорится в сообщении.

С российской стороны, в частности, обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что угрожает катастрофическими последствиями. Путин проинформировал Макрона о предпринимаемых российскими специалистами мерах для обеспечения безопасности станции, а также подчеркнул необходимость воздействовать на киевские власти и немедленно прекратить обстрелы.

«Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ», - отметили в Кремле.

Путин также обратил внимание на то, что украинские силовики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в городах Донбасса, используя западное вооружение.

Помимо этого, лидеры России и Франции в беседе затронули проблематику продовольственной безопасности, была подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран.

«В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», - подчеркивается в заявлении.

В Кремле добавили, что в ходе разговора Путин и Макрон условились продолжать диалог по всем затронутым вопросам на различных уровнях, в том числе министерском.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:56 В стране и мире
Лавров предупредил о последствиях откладывания Украиной переговоров с Россией
16:31 В стране и мире
В Москве скончался ветеран СВР Виталий Коротков
14:26 В стране и мире
Россия откажется продавать газ или нефть ограничивающим цену странам
13:21 Армия
Видео
В районе Купянска и еще восьми населенных пунктов под Харьковом уничтожены более 250 украинских военнослужащих
13:17 Армия
Видео
В Харьковской области поражены 2 бригады ВСУ, теробороны и пункт иностранных наемников
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.