В стране и мире ТАСС: в центре Херсона нейтрализована группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление силовикам Игнат Далакян Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Российские силовики в субботу вечером нейтрализовали в Херсоне группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб. «Была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет. В настоящий момент стрельба закончилась», - сообщил представитель оперативных служб. Ранее в Херсоне было устроено покушение на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину. Сообщалось, что в подъезде многоквартирного дома, где проживала Томилина, сработало взрывное устройство. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика