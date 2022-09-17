ТАСС: в центре Херсона нейтрализована группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление силовикам
Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников.
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Российские силовики в субботу вечером нейтрализовали в Херсоне группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб.
«Была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет. В настоящий момент стрельба закончилась», - сообщил представитель оперативных служб.
Ранее в Херсоне было устроено покушение на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину. Сообщалось, что в подъезде многоквартирного дома, где проживала Томилина, сработало взрывное устройство.