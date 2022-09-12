В стране и мире Ректора Херсонского госуниверситета пытались подорвать в подъезде дома Ирина Елагина Совершено покушение на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Ректор Херсонского госуниверситета Татьяна Томилина пострадала в результате покушения. В подъезде ее дома сработало взрывное устройство. По предварительным данным, сработала взрывчатка кустарного производства. «Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство», - приводит сообщение пресс-службы региональной администрации РИА Новости.

По данным представителя администрации, Татьяна Томилина получила легкие ранения и находится в больнице. При взрыве погиб мужчина, заходивший в подъезд вместе с Томилиной - по предварительным сведениям, это ее сосед или охранник. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика