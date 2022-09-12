Ректора Херсонского госуниверситета пытались подорвать в подъезде дома
Совершено покушение на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину.
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Ректор Херсонского госуниверситета Татьяна Томилина пострадала в результате покушения. В подъезде ее дома сработало взрывное устройство. По предварительным данным, сработала взрывчатка кустарного производства.
«Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство», - приводит сообщение пресс-службы региональной администрации РИА Новости.
По данным представителя администрации, Татьяна Томилина получила легкие ранения и находится в больнице.
При взрыве погиб мужчина, заходивший в подъезд вместе с Томилиной - по предварительным сведениям, это ее сосед или охранник.