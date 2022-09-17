ВСУ обрушили более 20 снарядов на Донецк и Макеевку

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ВСУ предприняли массированный обстрел Донецка и Макеевки вечером 17 сентября. О новой атаке украинских националистов сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Противник возобновил веерный обстрел городов Республики», - говорится в Telegram-канале представительства, фиксирующего военные преступления Украины.

В оперативной сводке отмечается, что ВСУ вновь используют «натовский» калибр 155 мм, характерный для гаубиц, стоящих на вооружении в армии альянса.

«Под огнем артиллерии натовского калибра районы Донецка и Макеевки. Выпущено более 20 снарядов калибром 155 мм», - подчеркнули в представительстве.

Власти ДНР обратились в очередной раз к жителям осаждаемых городов с просьбой не покидать безопасных укрытий, так как «беспорядочный обстрел городов продолжается».

Напомним, что ранее сообщалось об интенсивном обстреле со стороны ВСУ трех районов столицы ДНР и Еленовки вечером в субботу 17 сентября.