В стране и мире ВСУ полтора часа обстреливали три района Донецка и Еленовку Ирина Елагина По данным представительства ДНР, атакам подверглись Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. © Фото: Павел Лисицын РИА Новости Читайте нас на: В течение полутора часов ВСУ вели обстрел трех районов столицы ДНР и Еленовки вечером в субботу 17 сентября. Оперативными данными об атаках украинских националистов поделилось представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19.13 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 мм; 17.45 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 12 снарядов калибром 152 мм; 19.27 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено три снаряда калибром 155 мм», - сообщает Telegram-канал Представительства. Ранее сообщалось, что при обстреле Ворошиловского района Донецка вооруженными силами Украины пострадал журналист венесуэльского телеканала TeleSUR. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика