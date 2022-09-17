В НАТО признали, что расширение на восток планировалось несколько лет назад

По словам председателя военного комитета НАТО, сейчас осуществляются намеченные несколько лет назад планы.

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НАТО решила реализовать план по расширению присутствия своих сил у границ Российской Федерации еще несколько лет назад. Об этом рассказал председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, комментируя вступление Финляндии и Швеции в блок.

«Мы обсудили самую обширную реформу наших военных структур с 1949 года. Планирование началось несколько лет назад, сейчас мы осуществляем это», - сказал Бауэр на пресс-конференции в Таллине по итогам встречи начальников генштабов НАТО.

Напомним, Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации протокола о становлении государствами-членами военного блока. Его подписали 24 из 30 стран Североатлантического альянса.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал ориентир Украины на членство в Североатлантическом альянсе главной угрозой для России. Представитель Кремля отметил, что одна из причин необходимости проведения специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса приобрела большую актуальность.