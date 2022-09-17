Лукашенко заявил, что Запад готовит свержение власти в Белоруссии

По информации Лукашенко на территории Европы готовятся подразделения для силового захвата власти в Белоруссии.

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По данным президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории Европы готовятся подразделения для захвата власти в Минске. Информацией о внешних угрозах белорусский лидер поделился с участниками патриотического форума, посвященного Дню народного единства.

«На территории этих государств, и особенно в Украине, нашли удобное место сегодня, формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси», - процитировало выступление Лукашенко РИА Новости.

По мнению Лукашенко, цель возможного захвата власти - это передел территории Белоруссии в пользу Польши и возвращение к границам до начала Второй мировой войны.

«Формируются силы для возвращении нас в 1939 год», - отметил белорусский лидер.



Напомним, что на этой неделе Министерство торговли Соединенных Штатов расширило экспортные ограничения в отношении Москвы и Минска, а ранее Лукашенко заявил, что начало спецоперации на Украине спасло Белоруссию, по которой войска ВСУ планировали нанести ракетный удар.