Путин поблагодарил Мирзиеева за гостеприимство и прекрасную организацию саммита ШОС

Лидеры России и Узбекистана в ходе разговора, в частности, обсудили вопросы в торгово-экономической сфере.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым поблагодарил его за гостеприимство и прекрасную организацию саммита ШОС в Самарканде. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества. С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане», - сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества, назвал плодотворной двустороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде. Турецкий лидер надеется, что консультации и контакты государств приведут к хорошим результатам.