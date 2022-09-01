Лукашенко заявил о стремлении США воевать на Украине до последнего

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Из-за вмешательства США в конфликт на Украине вероятность мирного урегулирования ситуации крайне мала. Америка нацелена на победу любыми способами, но Россию невозможно победить. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытом уроке во Дворце республики в Минске в годовщину начала Второй мировой войны.

«В Украине непонятно, что будет: Россия не может проиграть, Америка не может уйти. Они будут воевать с Россией до последнего. Посмотрите, гаубицы, потом РСЗО, сейчас истребители-невидимки они готовы туда поставлять. Боюсь, чтобы до ядерного оружия не дошло», - отметил белорусский лидер.

Лукашенко отверг нападки Запада, обвиняющего Россию и «Белоруссию заодно» в агрессии и заявил, что начало специальной операции спасло Белоруссию, по которой войска ВСУ планировали нанести ракетный удар.

«Я показывал, где у юга Беларуси были установлены четыре комплекса оружия, которые готовы были нанести удар по югу нашей страны. Отчасти, потому что там еще находились не выведенные после учений российские войска, да и нас надо было втянуть в эту войну. Но за 30 минут до объявления - это уже могу сказать - специальной военной операции президентом России мы подавили эти точки. Россияне - молодцы. Вовремя увидели приготовленные для нападения на территорию Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии выразил глубокую озабоченность судьбой Украины, который «банально грабят».

«Украина же падает в бездну. Украинский народ банально грабят. Все повторяется. Как в Первую мировую и Великую Отечественную, из Беларуси эшелонами вывозили лес, торф, скот, зерно, так из Украины сегодня везут чернозем, зерно и другие ресурсы. Куда? Думаете, кормить бедную Африку. Нет, все это везут в богатую Европу», - заявил президент.

По мнению Лукашенко, не Украина, а Запад и США стоят за противостоянием России на Украине, и этот конфликт не может закончиться поражением России, ее не удастся.

«Не украинцы к этому готовились. К этому готовились там, на Западе, в США. И они будут додавливать эту ситуацию. Они будут делать все для того, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени», - заключил Лукашенко.

Напомним, что ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили совместный ответ на транспортную блокаду Калининграда.