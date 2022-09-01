В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лукашенко заявил о стремлении США воевать на Украине до последнего

Ирина Елагина
15:37 01.09.2022
Александр Лукашенко в годовщину начала Второй мировой войны прокомментировал ситуацию на Украине.
Лукашенко заявил о стремлении США воевать на Украине до последнего
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Из-за вмешательства США в конфликт на Украине вероятность мирного урегулирования ситуации крайне мала. Америка нацелена на победу любыми способами, но Россию невозможно победить. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытом уроке во Дворце республики в Минске в годовщину начала Второй мировой войны.

«В Украине непонятно, что будет: Россия не может проиграть, Америка не может уйти. Они будут воевать с Россией до последнего. Посмотрите, гаубицы, потом РСЗО, сейчас истребители-невидимки они готовы туда поставлять. Боюсь, чтобы до ядерного оружия не дошло», - отметил белорусский лидер.

Лукашенко отверг нападки Запада, обвиняющего Россию и «Белоруссию заодно» в агрессии и заявил, что начало специальной операции спасло Белоруссию, по которой войска ВСУ планировали нанести ракетный удар.

«Я показывал, где у юга Беларуси были установлены четыре комплекса оружия, которые готовы были нанести удар по югу нашей страны. Отчасти, потому что там еще находились не выведенные после учений российские войска, да и нас надо было втянуть в эту войну. Но за 30 минут до объявления - это уже могу сказать - специальной военной операции президентом России мы подавили эти точки. Россияне - молодцы. Вовремя увидели приготовленные для нападения на территорию Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии выразил глубокую озабоченность судьбой Украины, который «банально грабят».

«Украина же падает в бездну. Украинский народ банально грабят. Все повторяется. Как в Первую мировую и Великую Отечественную, из Беларуси эшелонами вывозили лес, торф, скот, зерно, так из Украины сегодня везут чернозем, зерно и другие ресурсы. Куда? Думаете, кормить бедную Африку. Нет, все это везут в богатую Европу», - заявил президент.

По мнению Лукашенко, не Украина, а Запад и США стоят за противостоянием России на Украине, и этот конфликт не может закончиться поражением России, ее не удастся.

«Не украинцы к этому готовились. К этому готовились там, на Западе, в США. И они будут додавливать эту ситуацию. Они будут делать все для того, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени», - заключил Лукашенко.

Напомним, что ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили совместный ответ на транспортную блокаду Калининграда.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.