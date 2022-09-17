МиГ-31 и Су-24 «ударили» по аэродромам условного противника под Калининградом

В учении было задействовано до 10 единиц авиатехники.

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В Калининградской области экипажи самолетов МиГ-31 и Су-24 под истребительным прикрытием самолетов Су-27 Балтийского флота в ходе плановых полетов нанесли ракетно-бомбовый удар по аэродромам условного противника.

Экипажи всех типов самолетов произвели условные пуски неуправляемыми ракетами и бомбометание по целям, используя координатную поддержку с командных пунктов.

Кроме того, они имитировали применение полного спектра авиационного вооружения в зависимости от характера размещения воздушных судов условного противника на аэродромах.

Основная цель учения - проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники.

В учении было задействовано до 10 единиц авиатехники.

Ранее перебазированные под Калининград МиГ-31 отработали ракетные удары по защищенным командным пунктам условного противника. Под прикрытием истребителей Су-27 морской авиации БФ, летчики самолетов МиГ-31 также отработали действия по полетам в стратосфере и выход из-под удара самолетов условного противника.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов