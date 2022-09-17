МиГ-31 и Су-24 «ударили» по аэродромам условного противника под Калининградом
В Калининградской области экипажи самолетов МиГ-31 и Су-24 под истребительным прикрытием самолетов Су-27 Балтийского флота в ходе плановых полетов нанесли ракетно-бомбовый удар по аэродромам условного противника.
Экипажи всех типов самолетов произвели условные пуски неуправляемыми ракетами и бомбометание по целям, используя координатную поддержку с командных пунктов.
Кроме того, они имитировали применение полного спектра авиационного вооружения в зависимости от характера размещения воздушных судов условного противника на аэродромах.
Основная цель учения - проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники.
В учении было задействовано до 10 единиц авиатехники.
Ранее перебазированные под Калининград МиГ-31 отработали ракетные удары по защищенным командным пунктам условного противника. Под прикрытием истребителей Су-27 морской авиации БФ, летчики самолетов МиГ-31 также отработали действия по полетам в стратосфере и выход из-под удара самолетов условного противника.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов