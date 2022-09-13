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Перебазированные под Калининград МиГ-31 атаковали защищенные командные пункты «врага»

17:33 13.09.2022
Кроме того, летчики самолетов МиГ-31 отработали действия по полетам в стратосфере и выход из-под удара самолетов условного противника.
Перебазированные под Калининград МиГ-31 атаковали защищенные командные пункты «врага»
© Фото: Минобороны России
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В Калининградской области экипажи МиГ-31 отработали ракетные удары по защищенным командным пунктам условного противника, полеты в стратосфере и выход из-под удара самолетов.

Прикрытие МиГ-31 осуществляли истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота.

В ходе учений проведена проверка готовности к выполнению боевых и специальных задач. Также отрабатывались новые тактические приемы и способы действий с использованием боевых возможностей авиатехники.

Ранее в Минобороны России сообщили о перебазировании в Калининградскую область самолетов с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал».

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работа по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 началась в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года. В течение всех лет, пока этот самолет находится на службе, он проходил модернизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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