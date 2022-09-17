«Не достаем шашку из ножен»: глава штаба ОДКБ об урегулировании конфликта Армении и Азербайджана

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

ОДКБ старается разрешать возникшие конфликты мирным путем. Речь идет как он напряженности между Арменией и Азербайджаном, так и между Киргизией и Таджикистаном. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«У нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии», - заявил Сидоров.

Сегодня группа Организации Договора о коллективной безопасности прибыла на армянскую территорию, которая подверглась обстрелам в результате эскалации конфликта на границе с Азербайджаном. Группа оценит причиненный в ходе конфликта ущерб.