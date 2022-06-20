Экс-депутат Рады заявил, что Польша продолжает подготовку к захвату Западной Украины

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что Варшава продолжает предпринимать попытки захватить западную часть Украины. Таким образом политик прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о том, что «границ между Польшей и Украиной больше не будет».

«Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины», - написал Кива у себя в Telegram.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины. По его словам, украинского лидера не волнует суверенитет собственной страны.