Осколки, предположительно от американской гаубицы М777, найдены на месте обстрела в центре Донецка
Осколки, напоминающие снаряды от американской 155-мм гаубицы М777, найдены на месте обстрела в центре Донецка.
В беседе с корреспондентом «Звезды», военнослужащий показал осколки вражеского снаряда, который прилетел в центр Донецка.
«Предположительно, можно сказать, что это снаряд от американской гаубицы M777 калибра 155 мм. Более точно, более конкретно будет известно после проведения судебной баллистической экспертизы», - рассказал военнослужащий.
Он объяснил, что принадлежность снаряда к орудию определяется по нарезкам на осколках от снаряда.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал корреспонденту телеканала «Звезда» о сегодняшних обстрелах города. Вооруженные силы Украины наносят удары по нескольким районам Донецка, утверждая, что якобы атакуют военные объекты.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов