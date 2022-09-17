Осколки, предположительно от американской гаубицы М777, найдены на месте обстрела в центре Донецка

Военнослужащий объяснил, что принадлежность снаряда к орудию определяется по нарезкам на осколках от снаряда.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Осколки, напоминающие снаряды от американской 155-мм гаубицы М777, найдены на месте обстрела в центре Донецка.

В беседе с корреспондентом «Звезды», военнослужащий показал осколки вражеского снаряда, который прилетел в центр Донецка.

«Предположительно, можно сказать, что это снаряд от американской гаубицы M777 калибра 155 мм. Более точно, более конкретно будет известно после проведения судебной баллистической экспертизы», - рассказал военнослужащий.

Он объяснил, что принадлежность снаряда к орудию определяется по нарезкам на осколках от снаряда.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал корреспонденту телеканала «Звезда» о сегодняшних обстрелах города. Вооруженные силы Украины наносят удары по нескольким районам Донецка, утверждая, что якобы атакуют военные объекты.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов