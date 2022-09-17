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Уральские васильки: в ДНР показали работу уникальной мобильной модификации миномета

Алексей Курильченко
Павел Кутаренко
17:06 17.09.2022
Мобильная установка способна поражать пехоту со скорострельностью 100-120 выстрелов в минуту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики для борьбы с ВСУ разработали уникальную версию миномета 2Б9, установленную на грузовик «Урал». Получилось маневренная установка, способная поражать позиции украинской пехоты. Об особенностях «мобильного миномета» телеканалу «Звезда» рассказал Командир взвода минометной бригады НМ ДНР «Атлет».

«Эта идея родилась в умах наших донецких военных "ученых". Миномет 2Б9, известный под названием "Василек", мы установили на "Урал". В комплектации данная конструкция называется "Комплекс 9К21". Мы установили миномет на "Урал"для увеличения мобильности. Данная конструкция может передвигаться по труднопроходимым участкам местности на скорости до 60 км/ч. "Василек" - очень грозное оружие. Скорострельность - 100-120 выстрелов в минуту. То есть пока первая мина приземлится - пятидесятая взлетит в воздух. Данный вариант применятся для поражения пехоты - на открытой местности, либо в окопах и траншеях. Расчет очень слаженный - поэтому работа занимает 7-8 минут», - рассказал «Атлет».

Ранее замкомандира взвода и командир боевой машины БМ-21 «Град» с позывным Лыга рассказал корреспонденту «Звезды», по каким целям ведут огонь бойцы Народной милиции ДНР в ходе спецоперации. Военнослужащий отметил, что одна реактивная система залпового огня накрывает площадь 400 на 400 метров. РСЗО работают по скоплениям живой силы и техники.

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