Армия Военнослужащий ДНР рассказал, по каким целям работает РСЗО «Град» на Авдеевском направлении Андрей Лазарев Боец отметил, что одна реактивная система залпового огня накрывает площадь 400 на 400 метров. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Замкомандира взвода и командир боевой машины БМ-21 «Град» с позывным Лыга рассказал корреспонденту «Звезды» Андрею Лазареву, по каким целям ведут огонь бойцы Народной милиции ДНР в ходе спецоперации. Военнослужащий отметил, что одна реактивная система залпового огня накрывает площадь 400 на 400 метров. РСЗО работают по скоплениям живой силы и техники. «Нам цели сильно не говорят, чтобы не было большого распространения. Пехота, техника. Укрепрайоны, хорошо по ним работаем», - отметил он. Лыга рассказал, что весь боезапас отстреливается всего за 20 секунд, и показал корреспонденту снаряды. «Это малые ракеты, осколочно-фугасные. Бьют они до 15 километров, поражают 400 на 400 метров», - добавил Лыга. Ранее офицер НМ ДНР рассказал об обстреле Донецка артиллерией ВСУ маленькими пластиковыми минами «Лепесток». Также «Звезда» опубликовала видеоролик о работе расчетов РСЗО «Град» в ходе спецоперации на Украине. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика