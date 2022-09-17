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Никто не забыт: в Ивановской области перезахоронили останки героя Великой Отечественной войны

15:06 17.09.2022
Поисковое подразделение обнаружило импровизированное захоронение лейтенанта Белокрынкина в деревне Бутово.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На воинском захоронении в городе Родники Ивановской области состоялось погребение останков героя Великой Отечественной войны, лейтенанта Белокрынкина Николая Николаевича. В торжественной церемонии перезахоронения приняли участие глава района Александр Пахолков, военный комиссар Игорь Кравченко, воспитанники военно-патриотических клубов, члены ветеранских и общественных организаций, а также жители Родниковского района.

Стихийное захоронение солдата было обнаружено членами Московской региональной общественной организации «Поисковое объединение "Рубеж"» на территории Ленинского района Московской области в деревне Бутово.

На маленьком памятнике с красной звездой была написана фамилия, инициалы и года жизни. Поисковики связались с администрацией Родниковского муниципального района с просьбой о содействии в поиске родственников бойца. К сожалению, родственников у погибшего воина не осталось. Тогда администрация обратилась в правительство Московской области за разрешением о перезахоронении Белокрынкина Н.Н. на малой родине.

С разрешения Правительства Московской области, при содействии поисковиков 14 сентября 2022 года останки воина были эксгумированы и доставлены в город Родники для захоронения, где и состоялся ритуал перезахоронения останков советского бойца, который был проведен со всеми воинскими почестями. По завершению торжественной церемонии, участники возложили цветы и венки к могиле офицера, отдав дань уважения и почтения всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Белокрынкин Николай Николаевич родился 18 января 1918 года в городе Родники, Ивановской области. Учился в Ленинградском электротехническом институте им. Ульянова. Военной специальностью овладел, будучи курсантом Горьковского училища зенитной артиллерии. 28 июля 1941 года добровольцем ушел на фронт. Место призыва Петроградский РВК Ленинградской области, Петроградский район. 30 июля 1942 года Николаю Николаевичу было присвоено воинское звание лейтенант.

В архивных документах имеются сведения, что лейтенант Белокрынкин Н.Н. был помощником начальника станции орудийной наводки 83-го зенитно-артиллерийского полка. 5 ноября 1943 года Белокринкин Николай Николаевич умер от ран и был захоронен в деревне Бутово Ленинского района Московской области.

Ранее поисковики, общественники и неравнодушные горожане приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения павших в годы Великой Отечественной войны защитников Мелитополя. Оказалось, что в этом месте погибшим числится целый взвод - солдат накрыло минометным огнем. У одного из них, Сартакова Александра Гавриловича, нашли документы и предсмертную записку. Но похоронить ни его, ни товарищей тогда не получилось. Власти отказали в помощи.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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