Минобороны: киевский режим возобновил провокации для угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС

Радиационная обстановка на атомной станции в настоящее время остается в норме, подчеркнул официальный представитель военного ведомства.

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проинформировал, что Киев возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, вблизи атомной станции было совершено два артиллерийских обстрела ВСУ тепловой электроподстанции, а также дачного поселка «Волна».

«Всего выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнем», - сказал представитель военного ведомства на брифинге.

Конашенков подчеркнул, что радиационная обстановка на атомной станции в настоящее время остается в норме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи об отводе войск от Запорожской атомной электростанции не идет. Он заострил внимание на необходимости вынудить Украину прекратить обстрелы ЗАЭС.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.