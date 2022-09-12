Песков заявил, что отводить войска от Запорожской АЭС не планируется

© Фото: Bai Xueqi, XinHua, Globallookpress

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи об отводе войск от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не идет. По его словам, основная цель - вынудить Украину прекратить обстрелы ЗАЭС, ведь это может обернуться катастрофическими последствиями.

«Сейчас не идет речи об отводе войск. Сейчас идет речь о главном. Это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями. Мы по-прежнему призываем все страны употребить свое влияние, те страны, которые имеют таковое на украинскую сторону, прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе», - сказал официальный представитель Кремля.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что никто не собирается выполнять требование Киева передать под контроль Украины Запорожскую АЭС. По его словам, эти «хотелки» будут проигнорированы.