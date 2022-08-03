Украина потеряла 4 231 танк и другие боевые бронированные машины с начала спецоперации

Также украинская сторона недосчиталась 261 самолета, 145 вертолетов, 1 669 беспилотников, 361 ЗРК, 782 боевых машин РСЗО, 3 242 орудий и минометов, а также 4 676 единиц специальной автотехники.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

В Минобороны России озвучили актуальные потери военной техники Украины. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 261 самолет, 145 вертолетов, 1 669 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 231 танк и другие боевые бронированные машины, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 242 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 676 единиц специальной военной автомобильной техники», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков рассказал и про суточные результаты ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. За сутки были поражены три украинских пункта управления. В их число вошел пункт управления батальона 72-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Веселая Долина (ДНР), а также пункт управления 65-й мехбригады ВСУ в районе Юльевки (Запорожская область). Кроме этого, была поражена живая сила и техника ВСУ в 133 районах.

Еще были уничтожены четыре украинских склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами. Они находились в районах населенных пунктов Варваровка в Николаевской области, а также Артемовск, Водяное, Очеретино на территории ДНР. Уничтожению подверглось и хранилище топлива для военной техники в районе Галициново в Николаевской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел и суточный итог работы российских средств ПВО. Их силами были сбиты пять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Диброва (ДНР), а также Балаклея, Капитоловка и Дмитровка (Харьковская область).

Кроме этого, российские военнослужащие перехватили две украинские баллистические ракеты комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Чернобаевка в Херсонской области.

Также Конашенков рассказал об уничтожении ракетным ударом базы хранения иностранного оружия, доставленного Украине из Польши. Уничтоженная ВС РФ база находилась во Львовской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов