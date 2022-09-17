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МО РФ: более 120 солдат Украины уничтожено при отражении безуспешного наступления ВСУ под Херсоном

13:06 17.09.2022
Наступление было предпринято силами двух рот ВСУ при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Попытка наступления двух рот Вооруженных сил Украины на Херсонскую область не привела к успеху. В ходе отражения атаки ВС РФ уничтожили более 120 украинских военнослужащих. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта ПРАВДИНО Херсонской области противник силами двух рот при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты», - заявил Конашенков.

Ранее в ведомстве сообщили, что подразделения Южного военного округа отразили атаку бронегруппы ВСУ. Российские военные захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинцы, сбегая с поля боя.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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