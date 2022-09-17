ВКС РФ уничтожили более 50 националистов батальона «Кракен» под Харьковом

Также были нанесены удары по подразделениям 92-й механизированой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

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Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации подразделения украинского нацбатальноа «Кракен»и двух бригад ВСУ в Харьковской области. В результате было уничтожено более 50 националистов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен", 92-й механизированой и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей», - заявил Конашенков.

Также Вооруженные силы России уничтожили более 120 украинских военнослужащих при обернувшейся провалом попытки наступления ВСУ на Херсонскую область. Было уничтожено также семь танков и 13 боевых машин пехоты.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов