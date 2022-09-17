В Ереване усилили меры безопасности накануне визита Пелоси

На площадь Республики, где располагаются правительство и несколько административных зданий, были стянуты силы из числа полицейских.

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Накануне визита в Армению спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Ереване были приняты усиленные меры безопасности. Так, на площадь Республики, где располагаются правительство и несколько административных зданий, были стянуты силы из числа полицейских.

Об этом сообщает РИА Новости. Вместе с тем полицейские машины стоят и у здания парламента. Кроме того, несут дежурство и пешие наряды, в частности, на Северном проспекте, который популярен среди туристов. Проспект Маршала Баграмяна, передает агентство, украшен флагами Армении и США в честь приезда дипломата.

Напомним, вчера, 16 сентября, Нэнси Пелоси подтвердила информацию о предстоящем визите в Армению. По данным Politico, в ходе визита состоится встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.