В стране и мире Пелоси заявила о планах посетить Армению Алексей Курильченко По данным Politico, в ходе визита состоится встреча с Пашиняном. © Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила информацию о предстоящем визите в Армению. По ее словам, поездка состоится завтра, 17 сентября. «Я не знала, что планы моих путешествий уже были обнародованы... Завтра я поеду в Армению», - заявила Пелоси на пресс-конференции глав парламентов стран G7 в Берлине. Изначально о поездке Пелоси в Армению сообщила газета Politico. По данным издания, спикер планирует «высказать поддержку стране, конфликтующей с Азербайджаном». Также в ходе поездки состоится встреча в премьером Армении Николом Пашиняном. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика