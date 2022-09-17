«То ли хрип, то ли стон»: волонтер рассказала, как нашли пробывшего 21 день в лесу пенсионера

Ситуацию перед поиском усугублял тот факт, что на момент поступления информации о пропаже пожилого человека уже прошло четыре дня и его заболевания не позволяли самостоятельно вернуться домой.

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В эксклюзивном комментарии «Звезде» волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт» Мария Лебедева подробно рассказала, как проходил поиск затерявшегося в подмосковном лесу 70-летнего грибника.

«Заявку на поиск Оленина Виктора Павловича мы получили на номер горячей линии 30 августа 2022 года. Заявка была очень непростая, в том плане, что на момент информирования о пропаже дедушки уже прошло четыре дня и его заболевания не позволяли ему самостоятельно вернуться домой. Что это значит? Он был дезориентирован и не имел физической возможности вернуться назад», - сообщила она.

Волонтер добавила, что на момент поступления заявки в организации осознали: ситуация критичная. Все дело в том, что пропавший пожилой человек оказался без жизненно необходимых препаратов и пробыл без них уже четверо суток.

Поисковому отряду удалось оперативно наладить информационный поиск, были найдены координаторы, которые скрупулезно собирали данные и максимально распространили сообщение о пропавшем человеке.

Были расклеены объявления. В результате к вечеру 30 августа удалось получить свидетельства двух девушек, которые 26 августа видели заходящим в лесной массив пожилого человека.

Несмотря на позднее время - 23 часа - было принято решение выезжать на поиск пропавшего. На него отправилась группа в составе восьми человек, среди которых был кинолог с поисково-спасательной собакой.

«С самой первой группой в лес у нас ушел кинолог с собакой на выполнение задачи по отработке наиболее вероятного пути движения нашего дедушки», - добавила волонтер Мария Лебедева.

После возвращения кинолога в штаб два человека из группы рассказали, что они слышали непонятный звук: то ли хрип, то ли стон. Но дойти до конца и отработать этот звук не смогли потому, что «воткнулись в болотистую достаточно местность и просто не смогли ее пройти».

Немногим ранее приводилась информация, что пенсионер Виктор Оленин был спасен в Подмосковье. Он провел на болоте 21 день без еды, воды и теплых вещей. Мужчину обнаружили лежащим в полуобморочном состоянии.