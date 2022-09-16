В подмосковном лесу нашли заблудившегося в августе 70-летнего грибника

Мужчина, который провел на болоте 21 день без еды, воды и теплых вещей был обнаружен в полуобморочном состоянии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Подмосковье спасли пенсионера Виктора Оленина, который отправился за грибами и заблудился еще в конце августа.

Он провел на болоте 21 день без еды, воды и теплых вещей. Мужчину обнаружили лежащим в полуобморочном состоянии. Несколько последних суток он не мог передвигаться и даже звать на помощь из-за отсутствия жизненно важных лекарств.

Волонтеры «Лиза Алерт» укутали пенсионера в пледы, оказали первую помощь и отправили в больницу. Там его сейчас осматривают врачи и делают предположения, как 70-летнему мужчине удалось выжить в таких экстремальных условиях.

Виктора Оленина долго не могли найти из-за труднопроходимой местности. Работали кинологи и десятки спасателей. Прочесать болото смогли благодаря спецтехнике.