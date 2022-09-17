Россия полностью вышла из под юрисдикции ЕСПЧ

© Фото: Mateusz Wlodarczyk, ZUMAPRESS, Globallookpress

С 16 сентября в Европейском суде по правам человека были прекращены полномочия российского судьи, так как РФ более не является членом этой организации.

«Пятого сентября 2022 года суд полного состава принял к сведению тот факт, что прекращение статуса Российской Федерации в качестве Высокой Договаривающейся Стороны Конвенции с 16 сентября 2022 года также влечет за собой прекращение полномочий судьи суда Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

Отмечается, что суд по-прежнему имеет право рассматривать жалобы против России - сейчас на рассмотрении находится 17 450 исков.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта. Постановления ЕСПЧ также перестали быть основанием для пересмотра вынесенных судами Российской Федерации решений.