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Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта

Игнат Далакян
18:34 11.06.2022
Постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных судами Российской Федерации решений.
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта
© Фото: Доминик Вомер, РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных судами Российской Федерации решений.

Ранее Государственная дума Российской Федерации приняла закон, разрешающий не исполнять постановления Европейского суда по правам человека, которые были приняты после 15 марта. Согласно тексту документа на сайте Госдумы РФ, до 2023 года Генеральная прокуратура России может выплатить денежные компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, которые были вынесены до 16 марта.

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