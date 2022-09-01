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Автомобиль вылетел на встречку в Дагестане: шесть человек погибло

Алиса Краузе
02:57 01.09.2022
Шесть человек стали жертвами аварии в Унцукульском районе Дагестана.
Автомобиль вылетел на встречку в Дагестане: шесть человек погибло
© Фото: mvd_dagestan Telegram
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В Дагестане произошло смертельное ДТП с участием трех машин. Инцидент случился в Унцукульском районе на 10-м километре автодороги «Шамилькала - Временный».

Авария унесла жизни шести человек. Кроме того, в результате случившегося один человек пострадал.

По предварительным сведениям МВД Дагестана, водитель одной из машин попытался совершить обгон во время движения, для чего выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению транспорта с двумя другими автомобилями.

В настоящее время на месте трагедии ведет работу следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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