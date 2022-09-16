Путин прибыл на заседание лидеров стран ШОС в Самарканде

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Президент России Владимир Путин прибыл на заседание лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Отмечается, что лидеры государств поучаствуют в церемонии совместного фотографирования, а далее проведут заседание в узком составе.

Далее участники саммита снова соберутся в расширенном составе и подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам. Вместе с тем глава российского государства проведет двусторонние встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также с коллегой из Азербайджана Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В первый день саммита российский лидер, в частности, провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Так, китайский лидер выразил готовность обмениваться с Путиным мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по международной повестке. Напомним, саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября.