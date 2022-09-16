В стране и мире В Киргизии анонсировали встречу с представителями Таджикистана из-за конфликта на границе Елизавета Потейчук Планируется, что встреча пройдет на КПП «Кызыл-Бель - автодорожный». © Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости Читайте нас на: Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявила о планах провести встречу между представителями Таджикистана и Киргизии из-за обострения ситуации на границе двух стран. «На КПП "Кызыл-Бель - автодорожный" запланировано проведение встречи глав Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана», - цитирует ТАСС сообщение ведомства. Ранее таджикская сторона заявила, что пограничники Киргизии атаковали ряд населенных пунктов страны. Вместе с тем жителей Киргизии начали эвакуировать из районов на границе с Таджикистаном. Сообщения о предыдущей перестрелке между сторонами поступило утром, 14 сентября. В результате столкновений погибли два пограничника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика