В Киргизии анонсировали встречу с представителями Таджикистана из-за конфликта на границе
Планируется, что встреча пройдет на КПП «Кызыл-Бель - автодорожный».
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Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявила о планах провести встречу между представителями Таджикистана и Киргизии из-за обострения ситуации на границе двух стран.
«На КПП "Кызыл-Бель - автодорожный" запланировано проведение встречи глав Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Ранее таджикская сторона заявила, что пограничники Киргизии атаковали ряд населенных пунктов страны. Вместе с тем жителей Киргизии начали эвакуировать из районов на границе с Таджикистаном. Сообщения о предыдущей перестрелке между сторонами поступило утром, 14 сентября. В результате столкновений погибли два пограничника.