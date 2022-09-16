В Киргизии сообщили о четырех раненых военных в столкновениях на границе с Таджикистаном

Кроме того, в Киргизии началась эвакуация населения из приграничных с Таджикистаном районов.

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В результате боевых столкновений на границе Киргизии и Таджикистана четыре киргизских военнослужащих получили ранения. Об этом проинформировала пресс-служба Баткенской областной администрации Киргизии.

«По предварительной информации, четверо военнослужащих получили ранения», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Вместе с тем, отметили в администрации, в Киргизии началась эвакуация населения из приграничных с Таджикистаном районов.

Ранее в погранслужбе Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщили, что между военными Киргизии и Таджикистана происходят столкновения по всей протяженности границы.

Напомним, сообщения о предыдущей перестрелке между сторонами поступило утром, 14 сентября. В результате столкновений погибли два пограничника. После этого Россия предложила двум странам оказать помощь в решении пограничных вопросов.