Токаев одобрил внесение переименования столицы Казахстана в проект поправок в конституцию

Роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы - это исторический факт, в связи с чем и другие объекты должны сохранить свои наименования, отметил пресс-секретарь Токаева.

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Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что предложение государственных депутатов о возвращении столице республики предыдущего названия Астана включено в проект поправок в конституцию с согласия казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

«Президент проинформирован об этой инициативе депутатов. Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства», - приводит РИА Новости сообщение Желдибая из соцсетей.

При этом пресс-секретарь добавил, что роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы - это исторический факт, в связи с чем, говорит Желдибай, другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования.

Напомним, 2 сентября группа депутатов Казахстана предложила вернуть столице страны Нур-Султану название Астана. По мнению депутатской группы, возвращение городу прежнего названия отметит вклад Назарбаева в его развитие.