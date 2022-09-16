Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня с 7:00 по Москве

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Директор Пограничной службы ГКНБ Киргизии генерал-майор Уларбеком Шаршеевым и командующий Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана генерал-полковник Раджабали Рахмонали провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны договорились о прекращении огня на границе с 7:00 по столичному времени.

«В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 (07:00 по Москве - прим. ред.) для проведения встречи», - приводит ТАСС сообщение Пограничной службы ГКНБ Киргизии.

До этого сообщалось, что таджикская и киргизская стороны планируют провести встречу из-за конфликта на границе. Жителей Киргизии начали эвакуировать из районов на границе с Таджикистаном. Также отмечалось, что в результате боевых столкновений на границе четыре киргизских военнослужащих получили ранения.