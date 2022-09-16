Посольство РФ в США: Вашингтон пытается «замылить» реальную ситуацию на продовольственных рынках

В дипведомстве добавили, что американской стороной «однобоко подается и суть стамбульской продовольственной "сделки" от 22 июля».

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В Вашингтоне стараются «замылить» реальную ситуацию, происходящую на мировых продовольственных рынках. С таким заявлением выступило посольство России в США и указало на безосновательность обвинений в адрес Москвы о причастности к ухудшению глобальной продбезопасности и повреждению сельхозинфраструктуры.

«Неоднократно аргументированно объясняли, что продовольственные проблемы вызваны, прежде всего, дисбалансами в глобальной экономике, в том числе системными ошибками властей западных стран. Антироссийские санкции только подстегнули негативные тенденции», - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

По словам российских дипломатов, в Госдепартаменте на брифинге «однобоко подается и суть стамбульской продовольственной "сделки" от 22 июля».

Напомним, соглашения о беспрепятственном вывозе украинского зерна и снятии ограничений на поставку российской продукции на экспорт были достигнуты в Стамбуле 22 июля. Свои подписи под соглашением поставили представители России, Украины, Турции и ООН. Сделка предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов включая Одессу.