В стране и мире В Таджикистане заявили, что киргизские пограничники атаковали несколько населенных пунктов страны Елизавета Потейчук В погранслужбе Таджикистана сообщили об обстреле погранзаставы с применением тяжелого вооружения со стороны Киргизии. © Фото: Эламан Карымшаков Sputnik РИА Новости Читайте нас на: В пограничных войсках Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана заявили, что пограничники Киргизии обстреляли несколько таджикских населенных пунктов. Отмечается, что атаке подверглись порядка десяти населенных пунктов. «16 сентября 2022 года, примерно в 04:50 (по местному времени - прим. ред.), пограничники заставы "Коктош" Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности с использованием тяжелого вооружения обстреляли заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара" Республики Таджикистан», - проинформировали ТАСС в ведомстве. Немногим ранее киргизская сторона сообщила о четырех своих раненых военных в столкновениях на границе с Таджикистаном. Кроме того, из районов на границе с Таджикистаном началась эвакуация мирных жителей Киргизии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика