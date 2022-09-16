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В Таджикистане заявили, что киргизские пограничники атаковали несколько населенных пунктов страны

Елизавета Потейчук
06:19 16.09.2022
В погранслужбе Таджикистана сообщили об обстреле погранзаставы с применением тяжелого вооружения со стороны Киргизии.
В Таджикистане заявили, что киргизские пограничники атаковали несколько населенных пунктов страны
© Фото: Эламан Карымшаков Sputnik РИА Новости
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В пограничных войсках Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана заявили, что пограничники Киргизии обстреляли несколько таджикских населенных пунктов. Отмечается, что атаке подверглись порядка десяти населенных пунктов.

«16 сентября 2022 года, примерно в 04:50 (по местному времени - прим. ред.), пограничники заставы "Коктош" Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности с использованием тяжелого вооружения обстреляли заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара" Республики Таджикистан», - проинформировали ТАСС в ведомстве.

Немногим ранее киргизская сторона сообщила о четырех своих раненых военных в столкновениях на границе с Таджикистаном. Кроме того, из районов на границе с Таджикистаном началась эвакуация мирных жителей Киргизии.

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