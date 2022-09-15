Разрушить дома целиком: зачем ВСУ используют взрыватели замедленного действия в обстрелах ЛНР

Корреспондент заметил специфику увиденных в обстрелянном украинцами Стаханове воронок. Они глубокие - а, значит, запущенные врагом реактивные снаряды РСЗО HIMARS были снаряжены взрывателями замедленного действия.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Луганскую Народную Республику ежедневно обстреливают украинские войска. Противник использует снаряды со взрывателями замедленного действия. Об этом рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов, работающий на месте событий.

Он заметил специфику увиденных в обстрелянном украинцами Стаханове воронок. Они глубокие - а, значит, запущенные врагом реактивные снаряды РСЗО HIMARS были снаряжены взрывателями замедленного действия.

Смысл таких взрывателей - уничтожать крупные здания. Попав в дом, такая ракета проходит несколько этажей и взрывается не снаружи, а уже внутри, и приносит куда более серьезные разрушения.

Ранее «Звезда» показала кадры с последствиями ударов ВСУ по городу Стаханов в ЛНР.