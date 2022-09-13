Ударный Ми-35 армейской авиации России уничтожил бронетанковую колонну ВСУ в Харьковской области
Экипаж ударного Ми-35 армейской авиации Западного военного округа ВС РФ уничтожил бронетанковую колонну ВСУ в Харьковской области. Кадры работы вертолета опубликовало Министерство обороны России.
В составе экипажа Ми-35 были майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин. Они оказывали поддержку российским мотострелковым подразделениям, сдерживающим контрнаступление украинских военнослужащих на Изюмском направлении.
В ходе выполнения задачи летчики обнаружили колонну ВСУ на марше и скопление живой силы украинских боевиков. Экипаж на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил средства поражения. В результате удара были уничтожены колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника.
В МО РФ добавили, что российский экипаж Ми-35 остановил продвижение украинских войск на данном участке и не позволил им осуществить прорыв к оборонительным позициям подразделений ВС РФ.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов