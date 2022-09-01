Школьники Магадана среди первых отметили День знаний

Следует отметить, что последние два года шествие первоклассников в городе не проводилось из-за коронавирусной инфекции.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Торжественные линейки в День Знаний уже прошли на Дальнем Востоке. В Магадане состоялось шествие первоклассников, в котором также традиционно участвуют родители, учителя и выпускники.

Следует отметить, что последние два года шествие не проводилось из-за коронавирусной инфекции, однако теперь к этой традиции удалось вернуться.

Школьникам в этом году повезло вдвойне - День Знаний в Магадане выдался теплым и солнечным. После торжественного мероприятия дети отправились на первые занятия и знакомство со школой.

В этом году в школах России образовательный процесс ждет ряд нововведений, сообщили в Минпросвещения. Так, каждая учебная неделя будет начинаться с исполнения гимна РФ и поднятия государственного флага.