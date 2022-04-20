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Путин одобрил инициативу поднятия флага и исполнения гимна в школах

Максим Цепков
16:39 20.04.2022
Президент РФ поддержал идею поднимать флаг и исполнять гимн в российских школах.
Путин одобрил инициативу поднятия флага и исполнения гимна в школах
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Владимир Путин считает идею поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах очень правильной и востребованной. Об этом российский лидер заявил на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия - страна возможностей».

«Что касается гимна, флага, это правильно и востребовано. Только нужно, чтобы это было сделано достойно. И там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока это перенести», - сказал Владимир Путин.

Глава государства добавил, что данный процесс должен соответствовать значимости этих символов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках форума в Музее Победы сообщил, что с нового учебного года в российских школах неделя будет начинаться с церемонии подъема государственного флага под исполнение гимна страны. Он подчеркнул, что такие элементы школьной жизни способствуют формированию чувства патриотизма и гражданственности у детей.

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