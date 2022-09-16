Губернатор: в Валуйках восстановлена подача электричества после обстрела ВСУ

Глава Белгородской области добавил, что как и всегда, с восстановлением домов и личного транспорта всем жителям обязательно будет оказана помощь.

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Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в городе Валуйки Белгородской области восстановлена подача электричества. В частности, все жилые дома и социальные учреждения, кроме улицы Школьной, вновь подключены к электросети.

Напомним, город подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. Предварительно сообщалось о гибели одного мирного жителя.

«Проводятся дополнительные оперативные мероприятия. Новых разрушенных объектов и пострадавших нет, кроме тех, о которых сообщал ранее. С утра будет продолжен подомовой обход территории для того, чтобы выявить весь масштаб разрушений», - написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава области добавил, что «как и всегда, с восстановлением домов и личного транспорта обязательно поможем всем жителям».

Ранее губернатор Гладков сообщал, что в результате обстрела была повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города Валуйки. Произошло возгорание восьми частных жилых домов по улице Школьная и трех машин.