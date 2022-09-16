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Губернатор: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области

Марина Крижановская
01:40 16.09.2022
Вместе с тем загорелись восемь частных жилых домов и три автомобиля, оказывается медицинская помощь двум пострадавшим.
Губернатор: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому городу Валуйки в Белгородской области. Сообщается, что по предварительной информации один мирный житель погиб. Об этом информировал губернатор области Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим», - написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что на место происшествия уже выехал начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов и заместитель губернатора, а также руководитель управления региональной безопасности с главой округа и со всеми оперативными службами.

«Социальные объекты сейчас будем переводить на резервные источники питания. Более подробная информация будет позже», - добавил губернатор Гладков.

Немногим ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал, что ВСУ в очередной раз обстреляли Луганскую Народную Республику. Они используют снаряды со взрывателями замедленного действия.

После себя снаряды оставляют глубокие воронки. Это значит, что запущенные врагом реактивные снаряды РСЗО HIMARS были снаряжены взрывателями замедленного действия. 

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