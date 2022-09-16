Байден заявил, что выделяет Киеву пакет военной помощи еще на $600 млн

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Американский президент Джо Байден распорядился предоставить Киеву пакет военной помощи на 600 миллионов долларов

Он направил меморандум Госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором делегировал ему соответствующие полномочия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Полномочиями, данными мне, как президенту, конституцией и законами Соединенных Штатов, я настоящим делегирую Госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до 600 миллионов долларов на помощь Украине», - цитирует агентство слова документа.

В начале сентября Байден уже одобрил пакет военной помощи киевским властям на 675 миллионов долларов. Тогда информировалось, что в поставку войдут боеприпасы для HIMARS и Украине передадут транспортные средства и другое оборудование.