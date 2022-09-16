Посол РФ в Вашингтоне: США напоминают слепого ковбоя, который скачет по кругу и стреляет без разбора

Так дипломат намекнул, что санкции, которые вводит Вашингтон, имеют не тот эффект, который планировался изначально.

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов метафорично отметил, что вводимые США санкции бьют по тем, кто их вводит. Он сравнил государство с ковбоем, который стреляет не разбирая целей.

«Впечатление таково, что администрация, не зная, каким еще образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей», - приводит его комментарий РИА Новости.

Антонов назвал новый санкционный пакет США сумбурным и отметил, что ограничения противоречат заявлениям Вашингтона. К тому же, по его словам, такие «односторонние нелегитимные шаги» не помогут достичь желаемых целей и принесут вред самим Соединенным Штатам. На позиции России же эти действия все равно не повлияют, уверен дипломат.

«Приведут лишь к усилению замерзания двустороннего диалога. Изолировать Россию санкциями не удастся. Наглядный пример тому - плотный график международных встреч Владимира Путина в Самарканде на саммите стран-участниц ШОС», - добавил он.

Мысль о том, что санкции не влияют на РФ так, как по задумке должны влиять, подтверждают и представители Запада. Например, в правительстве Венгрии недавно заявили, что ограничительные меры только обогатили Россию. Представитель правительства страны считает, что Европа «выстрелила себе в ногу», когда поддержала санкции.