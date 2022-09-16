Погранслужба Киргизии сообщила об обстрелах со стороны Таджикистана

Приводится информация, что были обстреляны пограничные наряды и позиции Киргизии в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз и застава «Самаркандек».

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Киргизия сообщила об обстреле своих территорий таджикскими военнослужащими. Уточняется, что 16 сентября со стороны Таджикистана обстрелу подверглись пограничные наряды Киргизии и позиции: в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз.

Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Ее слова приводит ТАСС.

«Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз, а также заставы "Самаркандек", расположенной в местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области в Киргизии», - цитирует сообщение агентство.

Ранее Таджикистан заявлял о гибели двух пограничников при обстреле со стороны Киргизии. Столкновение произошло в трех приграничных районах. Тогда от кровопотери умер 26-летний таджикский военнослужащий, раненный утром 14 сентября. Вторым погибшим оказался 29-летний военнослужащий.