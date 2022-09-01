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С 1 сентября заработали новые правила техосмотра легковых автомобилей в России

Анастасия Бобылева
06:38 01.09.2022
Из 82 пунктов обязательной проверки останется только 55.
С 1 сентября заработали новые правила техосмотра легковых автомобилей в России
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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В России вступили в силу обновленные правила техосмотра для легковых автомобилей. Список обязательных проверок сократился на 27 пунктов, теперь нужно будет контролировать 55 параметров. Об этом сообщает РИА Новости.

В числе упраздненных правил - контроль наличия аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Однако по правилам дорожного движения в машине должны быть эти предметы.

Правильность установки номеров, подтекание масел и других жидкостей, уровень шума выхлопной системы также не будут проверять. Еще необязательной стала проверка работы штатного противоугонного устройства, подачи стеклоомывателем жидкости, наличия коррозии на частях тормозной системы и повреждений у тормозных трубопроводов.

Введены также некоторые новые правила. Например, проверка «подсоса воздуха» или утечки выхлопных газов вне «системы выпуска».

Ранее эксперт рассказал об изменениях в правилах техосмотра. Он напомнил, что, несмотря на упразднение некоторых пунктов, автомобили должны быть укомплектованы в соответствии с ПДД.

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