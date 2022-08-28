Эксперт рассказал об изменениях в техосмотре с 1 сентября

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Уже с 1 сентября в России вступают в силу изменения правил проведения технического осмотра, которые коснутся легковых автомобилей индивидуальных владельцев. Теперь необязательно иметь в машине аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Об этом агентству «Прайм» рассказа доцент кафедры «Наземные транспортные средства» Московского политехнического университета Сергей Зубриський.

Кроме того, при техосмотре не будет браться под контроль падение капель рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта, а также остаточная глубина протектора. В последнем случае начнут измерять высоту рисунка протектора.

При этом Зубриський напомнил, что автомобили должны быть укомплектованы в соответствии с ПДД, а не правилами техосмотра. По его словам, опираться только на техосмотр нецелесообразно.

Напомним, в начале этого в России вступил в силу закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного транспорта. От ТО освобождаются легковушки и мотоциклы, которые используют для личных нужд.